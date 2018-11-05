Самарец силой отобрал у друга телефон и деньги
5 ноября 2018 11:49
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В законную силу вступил приговор Кировского районного суда города Самары, вынесенный в отношении местного жителя 1971 года рождения. Мужчина обвинялся в том, что с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, похитил у своего друга сотовый телефон и денежные средства.
Нападение на потерпевшего 1972 года рождения было совершено около полуночи на пересечении ул. Севастопольской и проспекта Металлургов. О произошедшем пострадавший сообщил в полицию. В ходе сбора материалов полицейские выяснили, что приятели вместе употребляли спиртные напитки. Во время распития алкоголя они поссорились: знакомый потерпевшего потребовал от него денежные средства. Отказавшись отдавать наличные, мужчина отправился домой. Пройдя несколько метров, он услышал звук приближающихся шагов, и, обернувшись, увидел своего приятеля. Тот снова начал выяснять отношения. В ходе словесной перепалки злоумышленник нанес своему знакомому телесные повреждения, после чего обыскал карманы одежды своей жертвы, и, обнаружив сотовый телефон и денежные средства в сумме 6000 рублей, забрал их себе.
Располагая сведениями о личности разыскиваемого, сотрудники уголовного розыска отработали места его возможного появления. Вскоре мужчина был задержан. Он, по данным полиции, не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов и несколько лет назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за причастность к незаконному обороту наркотиков. Похищенное имущество обнаружить не удалось: денежные средства были потрачены, сотовый телефон злоумышленник перепродал. Вырученные деньги мужчина потратил на собственные нужды.
Было возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Мужчине за совершенное преступление назначено наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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