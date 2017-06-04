Самарец схватил с прилавка магазина алкоголь и убежал

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Днем в одной из торговых точек, расположенных на улице Солнечной, произошло преступление: посетитель схватил с прилавка бутылку с алкогольным напитком, вышел из магазина и скрылся. О произошедшем сотрудники магазина сообщили в полицию. На место происшествия прибыли участковые уполномоченные полиции, находившиеся недалеко от места происшествия. Сотрудники органов внутренних дел выяснили приметы грабителя. Внешность разыскиваемого показалась знакомой полицейским. Под описание подходил ранее судимый за нанесение побоев и совершение грабежа местный житель.Подозреваемый в совершении преступления был задержан. По результатам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела о грабеже, сообщает облМВД.