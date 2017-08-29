Самарец пытался подкупить полицейского за непривлечение к ответственности
29 августа 2017 10:06
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику полиции. Из материалов, собранных полицейскими, следует, что после проведения рейда по соблюдению требований миграционного законодательства и выявлению незаконных торговых точек в Промышленном районе областного центра, к одному из стражей порядка обратился мужчина 1978 года рождения. По версии следствия, местный житель предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение за непривлечение к административной ответственности жительницы одной из соседних республик 1964 года рождения.
Подозреваемого задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает облМВД.
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