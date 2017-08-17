Самарец прятал в тайнике почти 2 кг наркотика

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В Красноярском районе Самарской области сотрудники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали 31-летнего жителя Самары, собиравшегося сбыть почти два килограмма синтетического наркотика.Ночью, в ходе проведения оперативных мероприятий, в лесопосадке у автодороги М-5 «Урал» сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался достать из выкопанного в земле тайника четыре свертка с неизвестным порошкообразным веществом. Содержимое пакетов полицейские направили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.Как было установлено в результате физико-химического исследования, изъятое вещество является наркотическим средством - мефедроном, общей массой около 1900 граммов. Полицейские выяснили, что наркотик 31-летний подозреваемый собирался сбыть.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.