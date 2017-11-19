Самарец потерял ключи и лишился автомобиля

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В полицию поступило сообщение от жителя Самары. Мужчина 1951 года рождения рассказал о том, что обнаружил пропажу своего автомобиля. На место происшествия выехали сотрудники полиции.Выяснилось, что транспортное средство отечественного производства 2004 года выпуска было припарковано возле здания, расположенного на проспекте Кирова. Установив и опросив возможных свидетелей произошедшего, у полицейских появилась оперативная информация о том, что один из граждан видел, как в этот автомобиль сел молодой человек и уехал. Кроме того, мужчина сообщил, что узнал в парне одного из жителей соседних домов. Сотрудники уголовного розыска предположили: к исчезновению отечественной легковушки может быть причастен 19-летний молодой человек, проживающий недалеко от места происшествия и ранее попадавший в поле зрения правоохранителей.В итоге предполагаемый злоумышленник был задержан. Похищенный автомобиль обнаружили возле одного из домов, расположенных на улице Демократической. Как оказалось, кражей автомобиля дело не обошлось. Выяснилось, что колеса с транспортного средства были сняты и сданы в один из ломбардов областного центра. Более того, незадолго до инцидента 66-летний мужчина потерял ключи от своего транспортного средства. Впоследствии пропажа оказалась в руках подозреваемого, и тот не преминул воспользоваться находкой.Возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленник, по данным полиции, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение угона.