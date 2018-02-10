Самарец попал в больницу с ножевым ранением после ссоры со знакомым

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Поздно вечером в пункт полиции Куйбышевского района поступило сообщение о доставлении из квартиры дома на улице Белорусской мужчины 1968 года рождения с ножевым ранением, полученными в ходе конфликта со знакомым.По версии полицейских, завязавшаяся в процессе распития словесная перепалка переросла в драку. Они установили личность предполагаемого злоумышленника - ранее не судимого мужчины 1954 года рождения. Он был задержан по месту жительства.Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей - до 10 лет лишения свободы, сообщает облМВД.