Самарец похитил золотую цепочку с шеи 54-летней женщины

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В полицию за помощью обратилась 54-летняя жительница Кировского района города Самары. Женщина сообщила стражам правопорядка, что около 11 часов вечера во дворе дома на улице Чекистов у нее отобрали золотую цепочку.У полицейских появилась информация, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков мужчина 1975 года рождения. Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его, сообщает облМВД.О грабеже было возбуждено уголовное дел, похищенная золотая цепочка изъята.