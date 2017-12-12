Самарец похитил сотовый телефон за 33 тысячи у посетительницы питейного заведения

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В полицию обратилась 26-летняя посетительница питейного заведения, расположенного на улице Советской армии в Самаре. Сотрудники полиции выяснили у потерпевшей, что у нее ночью был похищен сотовый телефон. Девушка оставила имущество на продолжительнее время без внимания. Сумма причиненного ущерба составила 33 тысячи рублей.Сотрудники полиции установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев случившегося. В ходе проведения оперативных мероприятий оперативникам поступила информация, что к краже может быть причастен один из посетителей, который в период хищения находился рядом со столиком, где отдыхала заявительница.По имеющимся у оперативников сведениям им оказался ранее судимый за грабеж житель Самары 1990 года рождения. Сотрудники уголовного розыска выяснили его местонахождение. На днях он был задержан.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение похищенного сотового телефона.