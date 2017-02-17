Самарец похитил из супермаркета две бутылки коньяка

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В полицию обратился представитель супермаркета, расположенного на улице Победы. Администратор магазина 1970 года рождения сообщила полицейским, что злоумышленник похитил из торгового зала две бутылки коньяка.Стражи правопорядка установили, что к хищению алкогольного напитка может быть причастен местный житель 1986 года рождения, ранее судимый за кражу и мошенничество.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.