Самарец подозревается в изнасиловании девятилетнего мальчика

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По предварительной версии, месяц назад 38-летний самарец в своей квартире на ул. Мориса Тореза ночью различными способами вступал с ребенком в половую связь. Полицейские изъяли в квартире мужчины видеозапись и приобщили ее к материалам уголовного дела.