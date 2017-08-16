Самарец подозревается в изнасиловании девятилетнего мальчика
16 августа 2017 17:42
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По предварительной версии, месяц назад 38-летний самарец в своей квартире на ул. Мориса Тореза ночью различными способами вступал с ребенком в половую связь. Полицейские изъяли в квартире мужчины видеозапись и приобщили ее к материалам уголовного дела.
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