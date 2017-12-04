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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарец отобрал у знакомого нетбук и серебряную печатку

4 декабря 2017 10:46
81
Самарец отобрал у знакомого нетбук и серебряную печатку После этого он потребовал деньги за возвращение вещей.
После этого он потребовал деньги за возвращение вещей.

В полицию поступило сообщение от жителя областной столицы о том, что он стал жертвой ограбления. По словам заявителя, нападение произошло в его квартире, расположенной в доме на улице Ново-Вокзальной. Сотрудники полиции по прибытию выяснили: 24-летний молодой человек находился дома, там же был и один из его знакомых. Правоохранители выяснили, что ходе застолья между ними возникла ссора, во время которой оппонент нанес парню побои и открыто похитил у него нетбук и серебряную печатку общей стоимостью около 21 тысячи рублей. Покинув помещение, позже злоумышленник связался с потерпевшим и предложил вернуть похищенные у него вещи за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Встречу он назначил через день, сообщает облМВД.

Каково же было удивление 51-летнего подозреваемого, когда вместе со знакомым к нему подошли и сотрудники полиции. Поддержку коллегам оказали инспекторы роты №5 полка ДПС ОГИБДД УМВД России по г.Самаре.

В отношении безработного и ранее судимого за совершение ананлогичного противоправного деяния подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже. В настоящее время серебряная печатка изъята. Судьба второй добычи устанавливается.

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