Самарец ограбил свою мать

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В отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что несколько дней назад в квартире, расположенной в доме на улице Блюхера, ее ограбил сын. Со слов заявительницы, мужчина потребовал у 60-летней матери деньги. Получив отказ, не обращая внимания на многочисленные уговоры родственницы, он забрал из квартиры потерпевшей шуруповерт стоимостью 3000 рублей и скрылся. Впоследствии похищенное предполагаемый злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные средства потратил на личные нужды.Полицейские установили личность подозреваемого, место его возможного нахождения, и вскоре работник одной из самарских организаций 1979 года рождения был задержан. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.В настоящее время принято решение о возбуждении в отношении него уголовного дела о грабеже.