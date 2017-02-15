Самарец обокрал сожительницу, похитил телефон и компьютер

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35-летняя местная жительница рассказала в полиции, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на проспекте Карла Маркса, пропало имущество на общую сумму 15 000 рублей.

В ходе общения с заявительницей сотрудники полиции выяснили, что в тот день женщина не обнаружила на прежних местах свой сотовый телефон и планшетный компьютер. Одним из подозреваемых оказался сожитель 35-летней женщины. Данный гражданин ранее попадал в поле зрения сотрудников органов внутренних дел за совершение кражи.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. В ходе дальнейшей работы версия о причастности сожителя потерпевшей к пропаже ее имущества подтвердилась. Кроме того, стражам правопорядка удалось установить местонахождение похищенного имущества. Как оказалось, планшетный компьютер и сотовый телефон подозреваемый сдал в ломбард.

О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМЧС.