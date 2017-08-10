Самарец ножом убил племянника

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Преступление было совершено в квартире дома, расположенного на улице 22 Партсъезда. Как следует из материалов уголовного дела, вечером 6 августа к 50-летнему жителю Самары пришел в гости племянник – молодой человек 1991 года рождения. Встречу хозяин квартиры решил отметить застольем. Однако вскоре между родственниками, употреблявшими алкогольные напитки, произошла ссора. 50-летний мужчина схватил нож и ударил им гостя. Полицейские установили, что орудие преступления подозреваемый выбросил в окно, а сам покинул квартиру. 26-летний мужчина от полученных травм скончался.В полицию сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти поступило в тот же день около 8 часов вечера. Во дворе дома полицейские обнаружили предполагаемое орудие преступления. Подозреваемый был задержан полицейскими по горячим следам.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.