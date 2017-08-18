Самарец мошенничал с семенами подсолнечника
18 августа 2017 11:00
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Направлено в суд уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Самары. Мужчина обвиняется в мошенничестве, сообщает облМВД.
Следствие по делу длилось почти год.
Как следует из материалов дела, в декабре 2015 года в отдел полиции обратилась жительница села Дмитриевка с заявлением о совершенном в отношении нее преступлений. Как пояснила заявительница, в начале ноября она попросила своего знакомого помочь ей продать около 20 тонн семян подсолнечника. Тот согласился, пообещав, что в течение недели женщина получит деньги. По устной договоренности, сумма сделки должна была составить 500 тысяч рублей.
Уже через пару дней к гражданке приехал водитель «КАМАЗа» для погрузки семян. Следователи установили, что никакого договора, подтверждающего данный факт, заключено не было, но для собственного успокоения женщина все же решила записать регистрационный номер машины. Затем началось ожидание. Поначалу знакомый отвечал на звонки и обещал, что в ближайшее время передаст оговоренную сумму женщине. Однако ни через неделю, ни через две он свое обещание так и не сдержал, а в конце декабря и вовсе перестал выходить на связь. Тогда жительница Дмитриевки и решила идти за помощью в полицию. Проведение проверки по данному факту было поручено участковому уполномоченному полиции старшему лейтенанту полиции Владимиру Машкову.
Участковый уполномоченный полиции выяснил, что знакомый потерпевшей проживает в Самаре, но по месту регистрации родственники сообщили, что о местонахождении мужчины ничего не знают.
Найти водителя «КАМАЗа», который также мог быть причастен к данному факту, оказалось проще благодаря записанному потерпевшей регистрационному знаку машины. Им оказался житель Алексеевского района Оренбургской области. В местный отдел полиции участковый направил поручение об опросе гражданина. Пришедший в полицию водитель «КАМАЗа» пояснил, что занимается перевозкой грузов, заказы на которые получает от различных логистических компаний. Действительно, в ноябре 2015 года он получил заказ на перевозку груза из Дмитриевки, но куда конкретно была осуществлена доставка, ответить затрудняется, так как с того времени прошло длительное время. В ходе опроса полицейские уточнили, куда гражданин мог доставлять груз, после того как загрузился в Дмитриевке. Водитель назвал пять элеваторов, куда в ноябре-декабре 2015 года он доставлял подсолнечник. По всем адресам участковым Владимиром Машковым были направлены запросы, чтобы установить факт отгрузки и, соответственно, по накладным определить, кто отправлял груз.
В мае 2016 года сотрудниками органов внутренних дел была получена информация о местонахождении предполагаемого преступника, который содержался в одном из следственных изоляторов в Москве по подозрению в совершении тяжких преступлений. Участковый уполномоченный полиции незамедлительно направил в Москву поручение об опросе потенциального подозреваемого. Вскоре московские коллеги прислали ответ, в котором задержанный признавал свое знакомство с потерпевшей. Он пояснил, что женщина действительно обращалась к нему за помощью реализовать семена подсолнечника. Подозреваемый дал гражданке номер телефона человека, который занимался перевозкой грузов. Сообщить какие-либо конкретные данные о человеке в настоящее время он не смог, объясняя это тем, что вся информация у него хранилась в телефоне, доступа к которому у него больше нет. О том, как проходила сделка с потерпевшей, мужчина утверждал, что ничего не знает.
В ноябре 2016 года следственным отделением МО МВД России «Нефтегорский» принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», расследование которого поручили следователю капитану юстиции Анне Перовой.
В ходе расследования из поселка Чишмы (Республика Башкортостан) от руководства элеватора поступил положительный ответ на запрос участкового, в котором указывалось, что за рассматриваемый период водитель «КАМАЗа» трижды отгружал на их предприятии семена подсолнечника. В копиях накладных значились три компании.
В рамках этого дела Анна Перова связалась со всеми компаниями, указанными в накладных. В результате директор одной из агрофирм из Оренбургской области подтвердил факт, что в начале ноября ему позвонили с просьбой реализовать 20 тонн подсолнечника. 7 ноября в Дмитриевку был направлен «КАМАЗ» для перевозки продукции. Следователь сделала запрос в телефонную компанию на получение детализации звонков с номера телефона директора агрофирмы. В результате анализа десятка входящих и исходящих телефонных звонков, капитан юстиции установила, что в интересуемый период директору оренбургской агрофирмы несколько раз звонили с одного и того же номера телефона, который географически находился в Самарской области. Владельцем данного номера оказался тот самый знакомый потерпевшей.
Анна Перова приступила к тщательному анализу детализации входящих и исходящих звонков, а также смс-сообщений. В результате следователю пришла идея запросить информацию у банка о том, какие лицевые счета привязаны к телефонномуномеру, принадлежащему подозреваемому. Выяснилось, что в июне 2015 года злоумышленником был открыт лицевой счет, на который в интересующий период была зачислена большая сумма денег.
Так все факты сплелись в одну цепочку: 7 ноября в Дмитриевке прошла загрузка семян, а уже 11 ноября на лицевой счет предполагаемого преступника поступило 300 тысяч рублей.
В марте 2017 года подозреваемый Домодедовским районным судом г. Москвы за совершение тяжких преступлений был осужден на 6 лет 6 месяцев лишения свободы строго режима. В июне его этапировали сначала в Самару, а затем в Нефтегорск для проведения следственно-оперативных действий по делу с семенами подсолнечника. Под натиском неопровержимых доказательств, мужчина признался, что он действительно хотел помочь потерпевшей, но в момент зачисления денежных средств на лицевой счет решил присвоить деньги и потратить их на личные нужды.
По данному факту подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Комментарии
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