Самарец избил знакомого во время застолья, тот попал в больницу

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В полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины 1977 года рождения. Он был доставлен в больницу из квартиры дома на улице Юбилейной, в которой проживает. Медики диагностировали у пострадавшего травмы головы, характер телесных повреждений свидетельствовал о том, что его избили.Полицейские пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен 29-летний мужчина, проживающий по соседству с пострадавшим.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Он рассказал, что избил знакомого руками и ногами во время ссоры, возникшей при совместном распитии спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.