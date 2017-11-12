Самарец и его знакомый пытались похитить алкоголь из магазина

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Днем 4 июля на улице Галактионовской двое мужчин попытались похитить из продуктового магазина три бутылки с крепким алкогольным напитком. Однако преступный умысел был вовремя предотвращен и предполагаемым злоумышленникам не удалось закончить свои действия. Работники торговой точки обратились в правоохранительные органы. При отработке сообщения о совершенном преступлении следственно-оперативная группа, работая на месте происшествия, провела осмотр помещения, опросила персонал и посетителей торговой точки. Было возбуждено уголовное дело о грабеже.

В ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудниками полиции был задержан один из подозреваемых – местный житель 1981 года рождения. Второй злоумышленник, как установили полицейские, успел скрыться. Однако это не помешало оперативникам выяснить личность мужчины, а также его возможное местонахождение. Согласно собранным сведениям, подозреваемым являлся 49-летний житель Тульской области. Он приехал в Самару погостить у своего приятеля. Мужчина 1968 года рождения, по данным полиции, некоторое время назад привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. В результате сотрудникам уголовного розыска стало известно, что подозреваемый находится на территории Тульской области. Оперативники задержали мужчину. На днях злоумышленник был доставлен в Самару, сообщает облМВД.