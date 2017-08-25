Самарец дважды мошеннически присвоил чужие телефоны

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Первая сделка, которая привела одного из жителей Самары к уголовному делу, была совершена в Промышленном районе. Из материалов дела следует, что в конце июня подозреваемый под предлогом покупки мобильного телефона назначил 19-летней местной жительнице встречу в темное время суток около одного из домов на улице Воронежской. Когда девушка отдала мужчине телефон, он расплатился за товар пятитысячными купюрами. Спустя некоторое время продавец дорогостоящего мобильного устройства обнаружила, что купюры – муляжи, купленные в магазине сувениров для розыгрышей.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к обману 19-летней потерпевшей. Появились основания полагать, что к мошенничеству причастен 34-летний житель Самары. Вскоре мужчина был задержан.В ходе проверки подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений было установлено, что жертвой схожего «розыгрыша» едва не стал еще один житель Самары – мужчина 1989 года рождения. Он, как и потерпевшая в первом случае, расположил объявление о продаже трех мобильных телефоновв сети Интернет и в скором времени встретился с предполагаемым покупателем поздно вечером около дома на улице Победы. Общая сумма покупки должна была составить 90 тысяч рублей. Однако покупатель дорогих телефонов выстроил беседу так, что в течение нескольких минут оказался в личном автомобиле, и, не попрощавшись с продавцом, скрылся, забрав мобильные телефоны. Сотрудники полиции установили, что похищенные устройства подозреваемый сдал в ломбард.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.