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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарец, во время конфликта на улице Победы, нанес мужчине смертельные удары

4 июня 2017 13:36
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В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
В отдел полиции Самары поступило сообщение о том, что в карете скорой помощи скончался пациент. На теле у него при осмотре были обнаружены многочисленные гематомы и ссадины. В ходе отработки данного сообщения сотрудники полиции выяснили, что погибший – житель Самары 1980 года рождения.

Как установили полицейские, незадолго до госпитализации у 37-летнего мужчины произошла ссора с одним из знакомых – местным жителем 1984 года рождения. Оперативники выяснили, что в результате конфликта, завязавшегося у дома на улице Победы, один из участников потасовки нанес оппоненту несколько серьезных ударов. В ходе экспертизы было установлено, что полученные травмы и стали причиной смерти жителя Самары. По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


Фото   pixabay.com






 
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