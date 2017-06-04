Самарец, во время конфликта на улице Победы, нанес мужчине смертельные удары

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Как установили полицейские, незадолго до госпитализации у 37-летнего мужчины произошла ссора с одним из знакомых – местным жителем 1984 года рождения. Оперативники выяснили, что в результате конфликта, завязавшегося у дома на улице Победы, один из участников потасовки нанес оппоненту несколько серьезных ударов. В ходе экспертизы было установлено, что полученные травмы и стали причиной смерти жителя Самары. По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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