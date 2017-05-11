Я нашел ошибку
Главные новости: 
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
В этом году в Тольятти установят 17 спортивных площадок
В этом году в Тольятти установят 17 спортивных площадок
Путин утвердил новую стратегию развития информационного общества Духовные ценности интегрируют в IT.
Путин утвердил новую стратегию развития информационного общества
Детский мобильный комплекс больницы им. Середавина будет вести прием в Хворостянском районе
Детский мобильный комплекс больницы им. Середавина будет вести прием в Хворостянском районе
На пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Самаре в ДТП пострадали двое Столкнулись Hyundai Sonata и Lada Priora.
На пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Самаре в ДТП пострадали двое
«Единая Россия» и минимальные зарплаты. Хроника невыполненных обещаний
«Единая Россия» и минимальные зарплаты. Хроника невыполненных обещаний
В России появилась электронная карта кладбищ
В России появилась электронная карта кладбищ
Дума г.о. Тольятти приняла бюджетные поправки, ориентированные на молодые семьи и подростков
Дума г.о. Тольятти приняла бюджетные поправки, ориентированные на молодые семьи и подростков
сегодня  Четверг, 11 мая, 13:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/05:
USD 58.08
-0.46
EUR 63.26
-0.98
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарчанка занималась контрабандой сильнодействующих веществ

11 мая 2017 10:23
129
Самарчанка занималась контрабандой сильнодействующих веществ

Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В декабре минувшего года в Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что на территорию города поступают сильнодействующие вещества, свободный оборот которых запрещен законодательством Российской Федерации. Сотрудники органов внутренних дел установили, что у местной  жительницы 1984 года рождения в одной из социальных сетей создан анонимный аккаунт для продажи косметических средств посредством сети Интернет. Расширяя ассортимент товара,  женщина решила заняться продажей средств для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество. По данным полицейских, подозреваемая изначально осознавала, что транспортировка и сбыт данного вещества запрещены законом, однако, это не остановило ее – жажда легкого заработка оказалась сильнее.

Полицейские выяснили, что в декабре 2016 года предпринимательница заказала из соседней республики посылку со средством для похудения. Доставку на территорию России осуществила транспортная компания. По имеющимся у правоохранителей сведениям, вес посылки превышал 20 килограммов, а в ее содержимом – таблетках, находилось почти 3 килограмма сильнодействующего вещества.

Согласно собранным доказательствам, получив груз, женщина в домашних условиях расфасовывала заказы и развозила их клиентам по городу Самаре и области.  Жителям других городов она отправляла заказы почтой. География сбыта незаконных таблеток была от Камчатки до Белгорода. В ходе документирования преступной деятельности «бизнеследи», сотрудники полиции изъяли 11 посылок в разных городах России: Чите, Волгограде, Липецке, Петропавловске-Камчатском. Кроме того, на сортировочном центре в Самаре ими была изъята посылка, адресованная клиенту в Республику Беларусь.

Периодически покупатели жаловаться подозреваемой на побочные симптомы, возникавшие от употребления «средства для похудения», такие как сухость, головокружение, утомляемость, судороги, на что женщина просила клиентов не беспокоиться, поскольку, по ее словам, это нормальная реакция организма на новый эффективный препарат.

Возбуждено уголовное дело. Во время проведения обыска по месту жительства женщина добровольно выдала сотрудникам правоохранительных органов более 10 000 упаковок средства для похудения, в котором, согласно заключению экспертизы, содержалось почти 3 килограмма сильнодействующего вещества.

Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, сообщает облМВД.



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
11 мая 2017  11:59
Житель Москвы ездил в Тольятти по поддельным правам
Житель Москвы ездил в Тольятти по поддельным правам
Мужчине грозит штраф или арест. Закон
101
10 мая 2017  22:42
Бездействие должностных лиц привело к появлению очагов заражения эпизоотии на территории сельского поселения Владимировка.
Санитарные врачи Хворостянского района проигнорировали сообщение фермера о падеже свиней
Бездействие должностных лиц привело к появлению очагов заражения эпизоотии на территории сельского поселения Владимировка.  Закон
544
10 мая 2017  22:04
Фурсову попросили денег
"Компенсацию страданий" Олегу Фурсову в размере 50 тыс. рублей уже необходимо платить.   Закон
352
10 мая 2017  20:21
Самарец за посредничество во взяточничестве предстанет перед судом
Самарец за посредничество во взяточничестве предстанет перед судом
  Закон
529
10 мая 2017  20:20
Она получила от 29-ти студентов взятку в 15 тысяч рублей за проставление в зачетной книжке записи, свидетельствующей об отсутствии задолженностей, равно свидетельствующей о сдаче зачета без фактической проверки знаний по дисциплине.
В Самаре доцент Самарского государственного медицинского университета пойдет под судом за получение взятки от студентов
Она получила от 29-ти студентов взятку в 15 тысяч рублей за проставление в зачетной книжке записи, свидетельствующей об отсутствии задолженностей, равно... Закон
216
10 мая 2017  19:37
Решение вынесено в отношении губернатора Самарской области, Министерства энергетики и ЖКХ региона и ряда лиц
ФАС признала самарского губернатора и ряд лиц "Газпрома" виновными в нарушении закона о защите конкуренции
Решение вынесено в отношении губернатора Самарской области, Министерства энергетики и ЖКХ региона и ряда лиц "Газпрома".  Закон
339
10 мая 2017  16:08
Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти.
В Тольятти пресечено крупномасштабное производство контрафактных моторных масел под брендами известных мировых производителей
Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти.  Закон
286
Весь список
Происшествия
11 мая 2017  12:52
На пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Самаре в ДТП пострадали двое Столкнулись Hyundai Sonata и Lada Priora.
На пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Самаре в ДТП пострадали двое
Столкнулись Hyundai Sonata и Lada Priora. Происшествия
239
11 мая 2017  11:33
На ул. Олимпийской в Самаре сгорел гараж
На ул. Олимпийской в Самаре сгорел гараж
Пожар распространился на 10 кв. метров. Происшествия
103
11 мая 2017  11:05
Под Самарой две девушки 17 и 18 лет попали под поезд и погибли
Под Самарой две девушки 17 и 18 лет попали под поезд и погибли
Устанавливают обстоятельства трагедии. Происшествия
113
Весь список
Криминал
11 мая 2017  10:23
Самарчанка занималась контрабандой сильнодействующих веществ
Самарчанка занималась контрабандой сильнодействующих веществ
Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Криминал
128
11 мая 2017  10:14
Ранее судимый тольяттинец убил пенсионера
Ранее судимый тольяттинец убил пенсионера
Пострадавший пригласил преступника в гости. Криминал
103
10 мая 2017  15:47
По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело.
В Самаре мужчина убил свою сожительницу, расчленил ее тело и спрятал на балконе
По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело.   Криминал
243
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
436
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1030
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1199
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1417
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2728
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1607
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1390
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1055
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
546
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
966
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2204
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3215
Весь список

Мероприятия
Ирина Слуцкая проведет в Самаре мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе
Ирина Слуцкая проведет в Самаре мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе
В Самаре состоится джазовый фестиваль
Весь список
Популярное
за сегодня

МЧС Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий

719

В Тольятти трасса М5 на Жигулевском море теперь свободна, пробок нет

554

Большую пресс-конференцию губернатора Самарской области сегодня покажет телеканал «Россия-24. Самара»

466
за неделю

В Тольятти маленький ребенок разбился, упав с пятого этажа дома на улице Тополиной

2688

МЧС Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий

1804

У развернувших на демонстрации в Самаре плакат о Меркушкине коммунистов что-то "формально усмотрели"

1764
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Попов Виктор Михайлович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда