Самарчанка занималась контрабандой сильнодействующих веществ

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Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В декабре минувшего года в Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что на территорию города поступают сильнодействующие вещества, свободный оборот которых запрещен законодательством Российской Федерации. Сотрудники органов внутренних дел установили, что у местной жительницы 1984 года рождения в одной из социальных сетей создан анонимный аккаунт для продажи косметических средств посредством сети Интернет. Расширяя ассортимент товара, женщина решила заняться продажей средств для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество. По данным полицейских, подозреваемая изначально осознавала, что транспортировка и сбыт данного вещества запрещены законом, однако, это не остановило ее – жажда легкого заработка оказалась сильнее.

Полицейские выяснили, что в декабре 2016 года предпринимательница заказала из соседней республики посылку со средством для похудения. Доставку на территорию России осуществила транспортная компания. По имеющимся у правоохранителей сведениям, вес посылки превышал 20 килограммов, а в ее содержимом – таблетках, находилось почти 3 килограмма сильнодействующего вещества.

Согласно собранным доказательствам, получив груз, женщина в домашних условиях расфасовывала заказы и развозила их клиентам по городу Самаре и области. Жителям других городов она отправляла заказы почтой. География сбыта незаконных таблеток была от Камчатки до Белгорода. В ходе документирования преступной деятельности «бизнеследи», сотрудники полиции изъяли 11 посылок в разных городах России: Чите, Волгограде, Липецке, Петропавловске-Камчатском. Кроме того, на сортировочном центре в Самаре ими была изъята посылка, адресованная клиенту в Республику Беларусь.

Периодически покупатели жаловаться подозреваемой на побочные симптомы, возникавшие от употребления «средства для похудения», такие как сухость, головокружение, утомляемость, судороги, на что женщина просила клиентов не беспокоиться, поскольку, по ее словам, это нормальная реакция организма на новый эффективный препарат.

Возбуждено уголовное дело. Во время проведения обыска по месту жительства женщина добровольно выдала сотрудникам правоохранительных органов более 10 000 упаковок средства для похудения, в котором, согласно заключению экспертизы, содержалось почти 3 килограмма сильнодействующего вещества.

Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, сообщает облМВД.