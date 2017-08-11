Самарчанка в трамвае лишилась сотового, лежавшего в кармане

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По подозрению в краже сотового телефона у 44-летней пассажирки общественного транспорта полицейскими был задержан житель Самарской области. Преступление было совершено 26 июня в Самаре. Владелица похищенного имущества обратилась в полицию с заявлением в тот же день. Она рассказала, что в утренние часы ехала на трамвае до остановки общественного транспорта «Первомайская». Во время поездки женщина положила свой сотовый телефон в карман одежды, однако через некоторое время не обнаружила мобильного устройства при себе.В ходе дальнейшего общения с заявительницей сотрудники органов внутренних дел выяснили данные похищенного сотового телефона, точный промежуток времени, когда могла быть совершена кража, приметы подозрительных пассажиров трамвая. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбудили уголовное дело.Собрав необходимую информацию, сотрудники уголовного розыска приступили к проверке лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей, а также к отработке возможных мест сбыта похищенного мобильного устройства. В результате проделанной работы по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего жителя Самарской области. Как выяснилось, ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, сообщает облМВД.