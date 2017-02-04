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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарчанка украла у тети 31 тысячу рублей

4 февраля 2017 11:54
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Подозреваемая жила в квартире родственницы.

В полицию обратилась женщина 1964 года рождения. Она сообщила, что из её квартиры, расположенной на проспекте Кирова, пропали деньги в размере 31 000 рублей. Входная дверь и окна не взломаны. Для уточнения обстоятельств совершения преступления полицейские опросили соседей потерпевшей. В результате полученные сведения позволили предположить, что к исчезновению денег может быть причастен кто-то из родных или близких женщины.

Под подозрение оперативников попала 36-летняя племянница потерпевшей. По данным полиции, женщина нигде не работала, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.

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