Самарчанка украла у тети 31 тысячу рублей

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В полицию обратилась женщина 1964 года рождения. Она сообщила, что из её квартиры, расположенной на проспекте Кирова, пропали деньги в размере 31 000 рублей. Входная дверь и окна не взломаны. Для уточнения обстоятельств совершения преступления полицейские опросили соседей потерпевшей. В результате полученные сведения позволили предположить, что к исчезновению денег может быть причастен кто-то из родных или близких женщины.Под подозрение оперативников попала 36-летняя племянница потерпевшей. По данным полиции, женщина нигде не работала, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.