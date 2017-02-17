Самарчанка ударила ножом своего дядю

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В полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины 1967 года рождения из своей квартиры, расположенной в одном из домов на улице Аэродромной. Медики диагностировали у пострадавшего ножевое ранение грудной клетки.Полиция установила, что в момент совершения преступления в квартире пострадавшего находилась его племянница 1988 года рождения, которая и ударила ножом потерпевшего в ходе возникшего между ними конфликта. Женщина не имеет постоянного места заработка и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. В ходе оперативно-разыскных мероприятий предполагаемая злоумышленница была задержана сотрудниками уголовного розыска.Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает облМВД.