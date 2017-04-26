Самарчанка сильно избила сожителя палкой

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23 апреля в полицию из медицинского учереждения поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи из квартиры, расположенной в доме на улице Стара-Загора, госпитализирован 46-летний мужчина с тяжелыми травмами. Он находился без сознания.В ходе отработки полученной информации полицейские выяснили личность пострадавшего. Им оказался житель Самары 1971 года рождения. При дальнейшей проверке данной информации стало известно, что мужчину госпитализировали из квартиры, расположенной в доме на улице Стара-Загора. Прибыв по данному адресу, полицейские обнаружили там 40-летнюю сожительницу пострадавшего. Она сообщила, что по возвращению домой обнаружила в квартире своего возлюбленного: он был без сознания и в крови. По словам женщины, она не знала, кто мог причинить сожителю серьезные травмы.Однако в ходе работы у сотрудников полиции появились основания полагать, что 40-летняя возлюбленная потерпевшего что-то скрывает. Собранные материалы свидетельствовали об этом. После осмотра жилплощади и повторного разговора с женщиной была восстановлена истинная картина произошедшего. Сожительница потерпевшего призналась, что между ней и ее возлюбленным произошла ссора. Мирного разговора не получилось, разгорелся словесный конфликт, закончившийся нанесением телесных повреждений сожителю. По предварительной версии, удары пострадавшему наносились деревянной палкой. Ее со следами, похожими на кровь, в ходе осмотра места происшествия обнаружили сотрудники полиции.После установления всех обстоятельств произошедшего по подозрению в совершении преступления 40-летняя женщина была задержана, возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемая нигде не работает и несколько лет назад привлекалась к уголовной ответственности за высказывание угроз убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью, сообщает облМВД.