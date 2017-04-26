Самарчанка сильно избила сожителя палкой
26 апреля 2017 09:49
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23 апреля в полицию из медицинского учереждения поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи из квартиры, расположенной в доме на улице Стара-Загора, госпитализирован 46-летний мужчина с тяжелыми травмами. Он находился без сознания.
В ходе отработки полученной информации полицейские выяснили личность пострадавшего. Им оказался житель Самары 1971 года рождения. При дальнейшей проверке данной информации стало известно, что мужчину госпитализировали из квартиры, расположенной в доме на улице Стара-Загора. Прибыв по данному адресу, полицейские обнаружили там 40-летнюю сожительницу пострадавшего. Она сообщила, что по возвращению домой обнаружила в квартире своего возлюбленного: он был без сознания и в крови. По словам женщины, она не знала, кто мог причинить сожителю серьезные травмы.
Однако в ходе работы у сотрудников полиции появились основания полагать, что 40-летняя возлюбленная потерпевшего что-то скрывает. Собранные материалы свидетельствовали об этом. После осмотра жилплощади и повторного разговора с женщиной была восстановлена истинная картина произошедшего. Сожительница потерпевшего призналась, что между ней и ее возлюбленным произошла ссора. Мирного разговора не получилось, разгорелся словесный конфликт, закончившийся нанесением телесных повреждений сожителю. По предварительной версии, удары пострадавшему наносились деревянной палкой. Ее со следами, похожими на кровь, в ходе осмотра места происшествия обнаружили сотрудники полиции.
После установления всех обстоятельств произошедшего по подозрению в совершении преступления 40-летняя женщина была задержана, возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемая нигде не работает и несколько лет назад привлекалась к уголовной ответственности за высказывание угроз убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью, сообщает облМВД.
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