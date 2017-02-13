Самарчанка бросила под машину беременную кошку

98

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы кинологической службы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).По версии следствия, 6 октября 2016 года подозреваемая, находясь на обочине проезжей части улицы Олимпийской в Кировском районе города Самары, из хулиганских побуждений, в присутствии малолетних, бросила под колеса мимо проезжающего автомобиля беременную кошку. Та получила травмы не совместимые с жизнью и в последующем к ней была применена эвтаназия.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.