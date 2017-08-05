СК выясняет обстоятельства убийства гендиректора океанариума в Москве

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Преступление совершено утром 4 августа в Суворовском парке, который входит в состав Фили-Кунцевского лесопарка. По версии следствия, неизвестный не менее шести раз выстрелил в одного из учредителей и генерального директора океанариума, расположенного на территории одного из крупнейших торгово-развлекательных центров города.От полученных ранений мужчина скончался на месте.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Чернове, гендиректоре океанариума, открывшегося в декабре прошлого года в торговом центре "Крокус-Сити". По словам собеседника агентства, рядом с местом преступления найдены гильзы калибра 7,62 мм, следствие предполагает, что Чернова могли застрелить из пистолета ТТ. При этом два выстрела киллер сделал в голову бизнесмена.Следователи отрабатывают различные версии и ищут злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".