С фермы в Похвистневском районе подросток с товарищем украл 17 металлических решеток

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В МО МВД России «Похвистневский» обратился 58-летний руководитель одной из животноводческих ферм Похвистневского района. В своем заявлении он сообщил о краже 17-ти металлических решеток. Ущерб от действий неизвестных преступников составил 25 500 рублей.Было установлено, что в помещение преступники проникли через окно.В одном из пунктов приёма металлолома были найдены похищенные решётки. Опросив приёмщика, полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался местный 17-летний житель - односельчанин потерпевшего. Полицейские выяснили его местонахождение и задержали подростка. В ходе следственных действий он признался в хищении металлических решеток и рассказал, что совершил кражу вместе со своим товарищем.По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.