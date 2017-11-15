Россиян предупредили о новом виде банковского мошенничества в соцсетях
15 ноября 2017 14:00
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Сообщается, что злоумышленники просматривают запросы клиентов банка в их официальных сообществах и под видом работников банка связываются с обратившимися. Цель киберпреступников – получить доступ к деньгам на карте жертвы. В частности, узнать подтверждающий код в SMS, номер или верификационный код (CCV) карты. Наибольшая активность отмечена в группах банка «ВКонтакте». Эксперты не исключают, что преступники могут действовать по данной схеме и в «Фейсбуке», пишет "ФедералПресс".
Как ранее сообщало издание, специалисты по кибербезопасности обнаружили новый вирус. Он может заразить устройство без макросов. Хакеры используют механизм Dynamic Data Exchange (DDE). Он позволяет использовать файлы Word для того, чтобы выполнять код, скрытый в другом файле. Схема такова: пользователь открывает документ, файл подключается к удаленному серверу, подгружает и устанавливает на компьютер первую часть вируса. Защитные программы при этом не срабатывают.
Компания Microsoft уже опубликовала информацию о том, как пользователям Office защититься от таких атак. Самый простой способ оставаться в безопасности – быть осторожными с незнакомыми сообщениями, которые отображаются при открытии документа.
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