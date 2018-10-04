Рэпер Mr.Rista найден мёртвым в Подмосковье

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Сообщается, что на молодого человека напали двое неизвестных в лифте и нанесли ему множественные колото-резаные раны, от которых он скончался на месте.— Человек вызвал лифт, открываются створки, а в нём — мужчина в луже крови с перерезанным горлом лежит, — рассказывает один из жильцов дома.Как отмечают местные издания, убийство произошло ещё 25 сентября, а уже в начале октября были задержаны двое подозреваемых — уроженцы Ульяновской области 26 и 29 лет. На допросе они признали свою вину и указали, что причиной нападения стало хищение имущества.По данному факту возбуждено уголовное дело.Фото: © Соцсети