Разбойник в Сызрани напал на пенсионерку
23 августа 2017 09:10
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В полицию поступило сообщение о нападении на пожилую женщину на проспекте 50 лет Октября в городе Сызрань. По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что на жительницу города Сызрань 1929 года рождения напал злоумышленник и похитил сумку, в которой находились денежные средства в сумме 4,5 тысяч рублей. По словам пенсионерки, она возвращалась домой из магазина, как сзади ее кто-то ударил, а после выхватил сумку из рук и скрылся. О случившемся женщина рассказала родственникам, а они уже и сообщили в полицию.
Полицейские составили список примет нападавшего и разослали его всем наружным службам полиции. Подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками Сызранского МОВО регионального управления Росгвардии и доставлен в ближайший отдел полиции для выяснения всех подробностей произошедшего. Задержанным оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений житель города Сызрань 1991 года рождения. По данным сотрудников полиции, молодой человек приметил пенсионерку еще в магазине, а после проследовал за ней. Мужчина нанес женщине удар трехлитровой банкой, которую положил в полиэтиленовый пакет. Орудие преступление предполагаемый злоумышленник нашел в мусорном баке, расположенном недалеко от места преступления, сообщает облМВД.
Похищенные у пенсионерки деньги он потратил на покупку спиртного.
О разбое возбуждено уголовное дело.
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