Разбойник в Самаре может быть причастен к совершению еще одного преступления
3 ноября 2017 13:43
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Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции на территории областного центра задержали подозреваемого в разбойном нападении на один из офисов микрозаймов, расположенных в Кировском районе областного центра. Полицейские подозревают жителя Самары 1990 года рождения в покушении на открытое хищение денежных средств у еще одной микрофинансовой организации.
Преступление, где злоумышленник мог завладеть денежными средствами в сумме 10 тысяч рублей, произошло 25 октября в дневное время суток. Из показаний подозреваемого следует, что на следующий день после первого нападения похищенные денежные средства закончились. Мужчина решил повторно совершить тяжкое преступление. Через дорогу от первой микрофинансовой организации, также на улице Победы, располагалась похожая фирма. Около 12 часов дня, зайдя в помещение офиса, подозреваемый попытался под угрозой физической расправы завладеть чужими деньгами, но сотрудница фирмы дала ему отпор и вытолкнула за дверь. Предполагаемый злоумышленник не стал «настаивать» и скрылся с места преступления.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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