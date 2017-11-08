Ранее судимый житель Самарской области и 14-летний школьник украла два автомобиля за одну ночь
8 ноября 2017 11:47
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На одной из улиц областного центра экипаж дорожно-патрульной службы заметил автомобиль ВАЗ 2121. Траектория движения данного транспортного средства вызвала подозрения у сотрудников полиции и они приняли решение остановить автомобиль. Как оказалось, в отечественной легковушке находись два молодых человека. Инспекторы дорожно-патрульной службы попросили водителя предъявить документы на право управления транспортными средствами и документы, удостоверяющие личность, однако ни того, ни другого у него не оказалось. При проверке по базе данных было установлено, что владельцем автомобиля является другой человек. Полицейские связались с мужчиной, и он подтвердил, что оставил легковушку около одного из домов на улице Антонова-Овсеенко, и даже не догадывался о ее пропаже.
В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего были установлены подробности «ночной прогулки» двух приятелей. Как следует из собранных материалов, возле одного из домов они приметили отечественную легковушку и приняли решение взять автомобиль без ведома его владельца. Молодые люди, открыв дверь ВАЗ-21106 и попытались завести его, однако это им не удалось. Как выяснили злоумышленники чуть позже, под капотом автомобиля не было аккумулятора. Тогда молодые люди решили «откатить» свою добычу. Но через несколько сотен метров они отказались от своей задумки, так как увидели в другом дворе автомобиль ВАЗ-2121, который в результате и украли. Однако далеко уехать на отечественной легковушке молодым людям не удалось, их остановил экипаж дорожно-патрульной службы, сообщает облМВД.
Были возбуждены уголовные дела о краже. По данным полиции, одному из предполагаемых злоумышленников 19 лет. Он является жителем Самарской области и ранее привлекался к уголовной ответственности за угон автотранспортного средства. Второму подозреваемому в текущем году исполнилось 14 лет. Он учится в одной из самарских школ.
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