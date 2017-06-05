Ранее судимый за кражу мужчина украл продукты в одном из супермаркетов Новокуйбышевска

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Житель поселка Александровка подозревается в том, что совершил тайное хищение продуктов питания. Преступление произошло в одном из супермаркетов города Новокуйбышевск. Сумма причиненного ущерба составила почти 9000 рублей. Установить, как выглядел злоумышленник, сотрудникам правоохранительных органов удалось после просмотра записей камер видеонаблюдения, установленных в магазине.Несколько дней спустя в одном из посетителей персонал торговой точки узнал человека, совершившего кражу. Администрация супермаркета сообщила о нем в полицию. Незамедлительно выехавший на место происшествия экипаж вневедомственной охраны задержал 33-летнего мужчину.Сотрудники Росгвардии доставили задержанного для дальнейшего разбирательства в дежурную часть отдела полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.