Ранее судимый тольяттинец убил пенсионера
11 мая 2017 10:14
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В полицию Тольятти поступило сообщение от 38-летнего местного жителя. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что в квартире одного из домов, расположенных на улице Лесной, неизвестный нанес ножевое ранение его отцу, в результате которого 60-летний мужчина скончался.
Со слов заявителя полицейские установили, что пенсионер пригласил в гости мужчину, с которым познакомился на улице, и употреблял с ним спиртные напитки. После завершения застолья незнакомец покинул квартиру, однако через некоторое время вернулся. По данным заявителя, между его отцом и гостем возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес ножевое ранение потерпевшему и скрылся с места преступления.
Уже на следующий день, сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего местного жителя. По данным правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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