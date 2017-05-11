Ранее судимый тольяттинец убил пенсионера

117

В полицию Тольятти поступило сообщение от 38-летнего местного жителя. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что в квартире одного из домов, расположенных на улице Лесной, неизвестный нанес ножевое ранение его отцу, в результате которого 60-летний мужчина скончался.Со слов заявителя полицейские установили, что пенсионер пригласил в гости мужчину, с которым познакомился на улице, и употреблял с ним спиртные напитки. После завершения застолья незнакомец покинул квартиру, однако через некоторое время вернулся. По данным заявителя, между его отцом и гостем возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес ножевое ранение потерпевшему и скрылся с места преступления.Уже на следующий день, сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего местного жителя. По данным правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.