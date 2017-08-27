Ранее судимый мужчина на ул. Победы в Самаре ударил ножом знакомого

36

В отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1987 года рождения с ножевым ранением. По заключению экспертизы, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевший получил травму в результате потасовки со своим знакомым в одном из дворов на улице Победы.В результате комплекса оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Как установили правоохранители, мужчина 1976 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние и кражу.Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает облМВД.