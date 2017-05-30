Ранее судимый 19-летний самарец ограбил сестру

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В самарскую полицию за помощью обратилась местная жительница 1994 года рождения. Девушка сообщила, что у нее отобрали сотовый телефон, причинив тем самым значительный ущерб в размере 17 тысяч рублей. В ходе выяснения подробностей произошедшего было установлено, что преступление произошло в квартире, где заявительница проживает вместе со своим младшим братом. Двумя днями ранее между родственниками произошла бытовая ссора, в ходе которой молодой человек отобрал у своей сестры сотовый телефон и выбежал из квартиры с добычей.Сотрудники уголовного розыска начали отрабатывать места возможного нахождения молодого человека. Вскоре разыскиваемый был задержан. Как оказалось, похищенный сотовый телефон на момент задержания уже находился в руках других людей: согласно имеющимся сведениям, подозреваемый продал его незнакомцу. Вырученные от сделки денежные средства молодой человек потратил на собственные нужды.По данным полицейских, 19-летний подозреваемый официально нигде не работает и уже не в первый раз попал в поле зрения правоохранителей: ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.