Ранее судимые молодые тольяттинцы похитили из магазина 17 плиток шоколада

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В утреннее время к экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе Тольятти, за помощью обратились представители одного из супермаркетов. Работники торговой точки, расположенной на улице Железнодорожной, рассказали о совершенном грабеже. За несколько минут до этого двое молодых людей зашли в магазин, при этом один остался у входной двери, а второй схватил со стойки 17 плиток шоколада, после чего оба скрылись. Выяснив, как выглядели злоумышленники, сотрудники Росгвардии сообщили об инциденте дежурному и приступили к поискам грабителей.Некоторое время спустя в соседнем микрорайоне, на улице Коммунистической, патрульные заметили двух молодых людей, внешность которых совпадала с приметами разыскиваемых. При этом пешеходы, в свою очередь, увидев служебный автомобиль Росгвардии, резко изменили направление движения и попытались скрыться во дворах. Блокировав им пути отхода, сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых 1999 и 2000 годов рождения. В их карманах были обнаружены кондитерские изделия, похищенные из супермаркета.Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанных полицейским. Выяснилось, что оба молодых человека в прошлом уже имели проблемы с законом – младший имеет судимость за кражу, старший – за кражу, грабеж, побои и угрозу убийством. По результатам разбирательства в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о грабеже.