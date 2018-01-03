Ранее судимая за незаконный оборот наркотиков жительница Кинеля вновь задержана с героином

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В ходе проведения оперативного мероприятия «Наблюдение» возле одного из домов, расположенных на улице Фестивальной в Кинеле, сотрудники ОНК МО МВД России "Кинельский" задержали женщину 1986 года рождения, которая, по имеющимся данным, хранила при себе запрещенное вещество. В присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли у задержанной полиэтиленовый пакет, внутри которого находились свертки с порошкообразным веществом светлого цвета.Находку полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению специалистов, изъятое вещество содержит наркотическое средство героин общей массой 0,91 грамма.По сведениям сотрудников полиции, предполагаемая злоумышленница ранее уже была судима за совершение аналогичного противоправного деяния. Подозреваемая пояснила, что наркотик она хранила в целях личного употребления. Правоохранители проверяют данную версию.В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облМВД.