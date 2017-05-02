Продавец самарского магазина подрался с покупателями и ударил одного из них ножом

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В самарскую больницу доставили молодого человека с ножевым ранением. В ходе отработки данной информации сотрудники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался житель Самары 1991 года рождения.Из собранной стражами правопорядка информации следует, что пострадавший получил ранение около одного из домов на 6-й просеке. По прибытию на место выяснилось, что по указанному адресу находится торговая точка. На тот момент она была закрыта. Связавшись с продавцом магазина, правоохранители попросили его подойти. Через некоторое время 39-летний мужчина встретился с полицейскими.В ходе дальнейшей работы сотрудникам органов внутренних дел стали известны обстоятельства получения ножевого ранения пострадавшим. Оказалось, что в тот день молодой человек употреблял спиртные напитки с одним из своих знакомых. Когда выпивка закончилась, приятели решили сходить в расположенный на 6-й просеке магазин.Придя в торговую точку, молодые люди стали требовать продать им бутылку алкоголя. Однако продавец отказал им, сославшись на запрет продажи спиртного в запрещенное время. Посетители остались недовольны ответом. Для выяснения отношений участники конфликта вышли на улицу. Там между продавцом и молодыми людьми завязалась драка. По предварительной информации, в ходе потасовки работник торговой точки забежал в магазин, схватил нож и вернулся на место конфликта. Как следует из собранных полицейскими материалов, 39-летний продавец ударил одного из своих оппонентов ножом. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью.В настоящее возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области