Продавец самарского магазина подрался с покупателями и ударил одного из них ножом
2 мая 2017 14:01
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В самарскую больницу доставили молодого человека с ножевым ранением. В ходе отработки данной информации сотрудники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался житель Самары 1991 года рождения.
Из собранной стражами правопорядка информации следует, что пострадавший получил ранение около одного из домов на 6-й просеке. По прибытию на место выяснилось, что по указанному адресу находится торговая точка. На тот момент она была закрыта. Связавшись с продавцом магазина, правоохранители попросили его подойти. Через некоторое время 39-летний мужчина встретился с полицейскими.
В ходе дальнейшей работы сотрудникам органов внутренних дел стали известны обстоятельства получения ножевого ранения пострадавшим. Оказалось, что в тот день молодой человек употреблял спиртные напитки с одним из своих знакомых. Когда выпивка закончилась, приятели решили сходить в расположенный на 6-й просеке магазин.
Придя в торговую точку, молодые люди стали требовать продать им бутылку алкоголя. Однако продавец отказал им, сославшись на запрет продажи спиртного в запрещенное время. Посетители остались недовольны ответом. Для выяснения отношений участники конфликта вышли на улицу. Там между продавцом и молодыми людьми завязалась драка. По предварительной информации, в ходе потасовки работник торговой точки забежал в магазин, схватил нож и вернулся на место конфликта. Как следует из собранных полицейскими материалов, 39-летний продавец ударил одного из своих оппонентов ножом. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью.
В настоящее возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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