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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Приволжский окружной военный суд приговорил экс-полковника Владимира Квачкова к 1,5 годам колонии

18 августа 2017 13:52
121
Приволжский окружной военный суд приговорил экс-полковника Владимира Квачкова к 1,5 годам колонии
Его обвинили в разжигании вражды.

Он был признан виновным по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). «Назначить Владимиру Квачкову 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с учётом неотбытого наказания назначить 2 года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», – пишет «Интерфакс».

«ФедералПресс» напоминает, что в 2015 году Квачков, отбывая наказание в одной из колоний Мордовии, записал на мобильный видеообращение. Ролик под названием «Квачков в ИК-5 Мордовия» был потом размещен в интернете. По мнению экспертов, обращение содержало призывы к свержению существующего строя, сообщает "ФедералПресс".
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Комментарии



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