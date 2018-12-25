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Приревновал. Стали известны новые подробности убийства 16-летней спортсменки в Тольятти

25 декабря 2018 23:15
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В прошлое воскресенье подозреваемый увидел девушку с новым молодым человеком и приревновал.
Стали известны новые подробности убийства девушки, вице-чемпионки России по плаванию среди юниоров. К трагическим последствиям привела ревность бывшего возлюбленного, передает life.ru.

Прошлым летом 16-летний подросток и жертва стали встречаться. Они вместе занимались плаванием в школе "Олимп", у них были общие интересы. Но вскоре пара рассталась. В прошлое воскресенье подозреваемый увидел девушку с новым молодым человеком и приревновал.

— Именно это привело к таким трагическим последствиям, — сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на знакомых.

Следователи рассматривают основным мотивом убийства расставание и последующий личный конфликт. Они возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, Автозаводский районный суд Тольятти арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в убийстве 16-летней спортсменки. Тело девушки с множественными колото-резаными ранениями шеи и туловища нашли на пустыре недалеко от улицы Юбилейной в Тольятти вечером 23 декабря. 
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Комментарии



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