Приревновал. Стали известны новые подробности убийства 16-летней спортсменки в Тольятти
25 декабря 2018 23:15
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Прошлым летом 16-летний подросток и жертва стали встречаться. Они вместе занимались плаванием в школе "Олимп", у них были общие интересы. Но вскоре пара рассталась. В прошлое воскресенье подозреваемый увидел девушку с новым молодым человеком и приревновал.
— Именно это привело к таким трагическим последствиям, — сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на знакомых.
Следователи рассматривают основным мотивом убийства расставание и последующий личный конфликт. Они возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Напомним, Автозаводский районный суд Тольятти арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в убийстве 16-летней спортсменки. Тело девушки с множественными колото-резаными ранениями шеи и туловища нашли на пустыре недалеко от улицы Юбилейной в Тольятти вечером 23 декабря.
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