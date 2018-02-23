Я нашел ошибку
Главные новости: 
Не исключается версия суицида.
Под Самарой пассажирским поездом смертельно травмирован мужчина, его личность устанавливается
Он организовал незаконную проверку магазина с целью получения вознаграждения от его владельца.
В Нефтегорском районе за мошенничество пойдет под суд бывший лучший участковый Самарской области
Дмитрий Азаров вручил памятные знаки участникам Парада Памяти
Дмитрий Азаров вручил памятные знаки участникам Парада Памяти
Всего Россия опробовала в Сирии 60 видов нового оружия.
Новейший российский истребитель пятого поколения был замечен в Сирии 21 февраля
Решение было принято в том числе из-за скандала с использованием соцсети для вмешательства в выборы в США.
Twitter заблокирует возможность публиковать и оценивать твиты сразу с нескольких учетных записей, рассказали в компании
С 23 по 28 февраля ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.
МЧС: Штормовое предупреждение
Движение трамваев стояло в оба направления.
В Самаре автобус снёс световую опору, которая перегородила дорогу трамваям
Для того, чтобы обеспечить всю Землю бесплатным интернетом, в компании планируют запустить в космос 12 тыс. спутников.
SpaceX запустила ракету со спутниками для раздачи интернета
сегодня  Пятница, 23 февраля, 19:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -19 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/02:
USD 56.76
0.11
EUR 69.63
-0.18
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Преступник в Безенчуке украл 99 метров телефонного кабеля

23 февраля 2018 10:59
208
Преступник в Безенчуке украл 99 метров телефонного кабеля
Похищенное имущество сдал в пункт приема металла.

В полицию обратился житель города Самары 1985 года рождения, являющийся работником одной из организаций в поселке Безенчук. Мужчина рассказал о пропаже имущества предприятия. Причиненный материальный ущерб превысил 6 тысяч рублей.

Полицейские, прибывшие по указанному в сообщении адресу, установили, что с опор похищен телефонный кабель связи общей длиной 99 метров. Стражи правопорядка выявили повреждение провода в трех местах.

В ходе проведения оперативных мероприятий, опроса свидетеля происшествия были установлены приметы злоумышленника и его личность, а также его местонахождение. Им оказался местный житель 1963 года рождения. Задержанный признался в содеянном, рассказал полицейским, что похищенное имущество сдал в пункт приема металла, а деньги потратил на собственные нужды. Полицейскими изъято предполагаемое орудие преступления - полотно по металлу. По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый ранее судим за кражу.

О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
22 февраля 2018  20:04
По факту продажи супруге служебного автомобиля по заниженной цене.
Возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении бывшего директора УФПС Самарской области Артура Игрушкина
По факту продажи супруге служебного автомобиля по заниженной цене.  Закон
280
22 февраля 2018  19:51
Тендеры на 1 млрд руб. на уборку снега в Москве имеют признаки картельного сговора, считают в «Яблоке».
«Яблоко» пожаловалось в ФАС на тендеры по уборке снега в Москве
Тендеры на 1 млрд руб. на уборку снега в Москве имеют признаки картельного сговора, считают в «Яблоке».  Закон
237
22 февраля 2018  19:35
Автомобиль и документы на него возвращены владельцу.
Самарец более трех лет проведет в колонии за кражу иномарки, принадлежащей организации
Автомобиль и документы на него возвращены владельцу.  Закон
311
22 февраля 2018  19:25
Компания должна перестать копировать объявления с портала Avito, иначе ей грозит антимонопольное дело.
ФАС вынесла предупреждение сайту cian.ru
Компания должна перестать копировать объявления с портала Avito, иначе ей грозит антимонопольное дело.   Закон
254
22 февраля 2018  17:49
За время работы пирамиды ее создатели похитили свыше 25 млн. рублей.
В Самаре под суд пойдут создатели финансовой пирамиды, похитившие многомиллионные вклады граждан
 За время работы пирамиды ее создатели похитили свыше 25 млн. рублей.   Закон
271
22 февраля 2018  17:43
В Самаре осужден молодой человек, похитивший машину своего дяди
В Самаре осужден молодой человек, похитивший машину своего дяди
  Закон
241
22 февраля 2018  17:40
В связи с тем, что ООО «Стар Бет» зарегистрировано в Республике Татарстан (Казань) материалы проверки прокуратурой Советского района Самары направлены в прокуратуру Казани для принятия мер прокурорского реагирования.
Прокуратура Самары добивается прекращения незаконной деятельности букмекерского клуба «BINGO BOOM»
В связи с тем, что ООО «Стар Бет» зарегистрировано в Республике Татарстан (Казань) материалы проверки прокуратурой Советского района  Самары направлены в... Закон
183
Весь список
Происшествия
23 февраля 2018  18:10
Не исключается версия суицида.
Под Самарой пассажирским поездом смертельно травмирован мужчина, его личность устанавливается
Не исключается версия суицида.  Происшествия
143
23 февраля 2018  15:33
Он организовал незаконную проверку магазина с целью получения вознаграждения от его владельца.
В Нефтегорском районе за мошенничество пойдет под суд бывший лучший участковый Самарской области
Он организовал незаконную проверку магазина с целью получения вознаграждения от его владельца.   Происшествия
308
23 февраля 2018  13:46
Движение трамваев стояло в оба направления.
В Самаре автобус снёс световую опору, которая перегородила дорогу трамваям
Движение трамваев стояло в оба направления.  Происшествия
594
Весь список
Криминал
23 февраля 2018  10:59
Преступник в Безенчуке украл 99 метров телефонного кабеля
Преступник в Безенчуке украл 99 метров телефонного кабеля
Похищенное имущество сдал в пункт приема металла. Криминал
207
22 февраля 2018  14:00
В Саратове будут судить группу самарских телефонных мошенников
В Саратове будут судить группу самарских телефонных мошенников
Трое граждан на протяжении нескольких месяцев обманывали владельцев банковских карт. Криминал
259
22 февраля 2018  13:25
В Жигулевске безработная продала в ломбард холодильник и телевизор отца Ей грозит лишение свободы до двух лет.
В Жигулевске безработная продала в ломбард холодильник и телевизор отца
Ей грозит лишение свободы до двух лет. Криминал
227
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
484
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
425
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
886
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
650
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
693
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2037
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1292
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
583
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3704
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2129
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2567
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2463
Весь список

Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самарской государственной филармонии
В Самаре завершился робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье 2018»
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» приглашает на концерт и мастер-класс по кавказским танцам
Весь список
Популярное
за сегодня

МЧС: В Самарской области ожидается аномально холодная погода

816

В Самаре автобус снёс световую опору, которая перегородила дорогу трамваям

583

Стало известно, кто оплатил создание новой самарской достопримечательности — памятник Алабину

479
за неделю

Новым прокурором Самары назначен 33-летний Никита Зубко

3177

В Самаре состоялось торжественное открытие сервиса поминутной аренды автомобилей

1746
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда