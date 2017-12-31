Преступник силой отобрал у тольяттинки сотовый телефон

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В полицию Тольятти обратилась местная жительница 1990 года рождения с сообщением о том, что у нее с применением насилия был похищен мобильный телефон стоимостью 3 тысячи рублей.Как установили сотрудники полиции, девушка выходила из подъезда со своим знакомым, когда к ним подошел злоумышленник. Мужчина ударил потерпевшую по лицу и, воспользовавшись моментом, выхватил у нее из рук сотовый телефон, после чего скрылся. Стражи порядка выяснили приметы гаджета и направление, в котором исчез злоумышленник, а также проверили возможные места сбыта похищенного.В результате проведения оперативных мероприятий к сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей пытается продать сотовый телефон, схожий по приметам с похищенным у потерпевшей.Полицейские установили предполагаемое местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался нигде не работающий ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель 1978 года рождения. В ходе допроса подозреваемый признался полицейским в содеянном.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.