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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Преступник силой отобрал у тольяттинки сотовый телефон

31 декабря 2017 10:37
149
Преступник силой отобрал у тольяттинки сотовый телефон Задержан нигде не работающий ранее судимый мужчина.
Задержан нигде не работающий ранее судимый мужчина.

В полицию Тольятти обратилась местная жительница 1990 года рождения с сообщением о том, что у нее с применением насилия был похищен мобильный телефон стоимостью 3 тысячи рублей.
Как установили сотрудники полиции, девушка выходила из подъезда со своим знакомым, когда к ним подошел злоумышленник. Мужчина ударил потерпевшую по лицу и, воспользовавшись моментом, выхватил у нее из рук сотовый телефон, после чего скрылся. Стражи порядка выяснили приметы гаджета и направление, в котором исчез злоумышленник, а также проверили возможные места сбыта похищенного.

В результате проведения оперативных мероприятий к сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей пытается продать сотовый телефон, схожий по приметам с похищенным у потерпевшей.

Полицейские установили предполагаемое местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался нигде не работающий ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель 1978 года рождения. В ходе допроса подозреваемый признался полицейским в содеянном.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.


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