После встречи с другом самарец лишился золотой цепочки

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В полицию обратился 44-летний местный житель, проживающий в квартире дома на улице Белгородской. В своем заявлении мужчина сообщил об исчезновении золотой цепочки стоимостью 40 000 рублей, которую он носил на шее.Пропажу заявитель обнаружил после того, как у него в гостях побывал знакомый. Встреча сопровождалась употреблением спиртных напитков. Застолье продолжалось в течение нескольких часов, после чего хозяин квартиры уснул. А после пробуждения не обнаружил ни своего друга, ни золотой цепочки.Предполагаемый злоумышленник - 36-летний местный житель, нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. О краже возбуждено уголовное дело. Похищенная цепочка изъята и в скором времени будет возвращена законному владельцу, сообщает облМВД.