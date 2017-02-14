После сдачи квартиры в Самаре хозяйка обнаружила там тело мужчины

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В полицию за помощью обратилась хозяйка квартиры, расположенной в доме на улице Ново-Садовой. Местная жительница сообщила полицейским, что сдала жилплощадь на сутки трем мужчинам. Когда время аренды закончилось, женщина пришла в квартиру и обнаружила тело одного из них с признаками насильственной смерти.Выяснилось, что погибший мужчина 1979 года рождения, как и его знакомые, проживал в Оренбургской области.В ходе проделанной работы полицейские установили, что автомобиль, припаркованный возле дома, в котором произошло преступление, принадлежит одному из приятелей потерпевшего. Сотрудники органов внутренних дел предположили, что владелец вернется за оставленным транспортным средством, и организовали засадные мероприятия. В итоге мужчина 1974 года рождения в тот же день был задержан полицейскими и доставлен в отделение полиции для установления деталей произошедшего.По версии сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он признался, что причинил потерпевшему удары руками и ногами в ходе ссоры, возникшей на почве распития спиртных напитков.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.