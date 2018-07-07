Полиция задержала группу фальшивомонетчиков, в которую входили самарцы
7 июля 2018 11:51
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Распространение подделок осуществлялось в нескольких субъектах ПФО. Как считают силовики, в группу входили самарцы и уроженцы Оренбургской области. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы, пишет СО ОНЛАЙН.
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