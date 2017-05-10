Полиция ищет свидетелей жестокого убийства в Саратовской области
10 мая 2017 11:44
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8 мая в Балакове Саратовской области произошло жестокое убийство. По данным областного СУ СКР, утром в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении около торгового центра "Грин Хаус" на ул. Трнавской тела 26-летнего местного жителя с колото-резаными ранами головы, шеи, туловища. Возбуждено уголовное дело. 8 мая 2017 года в утреннее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении вблизи торгового центра "Грин Хаус", расположенного на улице Трнавской города Балаково, тела 26-летнего местного жителя с колото-резаными ранениями головы, шеи, туловища.
Следователи обращаются ко всем, кто мог стать свидетелем произошедшем, а также к водителям, в объектив видеорегистраторов которых мог попасть убийца (9.40-9.45), с просьбой сообщить об этом в следственный отдел по Балакову по телефону 8-927-137-86-05 и предоставить записи. В МУ МВД "Балаковское" уже опубликовали одну из записей с видеорегистратора. На ней видно, как на пересечении Трнавской и проспекта Героев неизвестный нападает на мужчину, наносит ему несколько ударов ножом.
Злоумышленник побежал по направлению к магазину "Колосок" через дорогу. Это худощавый мужчина, ростом приблизительно 180 см, одет во все темное. "В этот момент пропускали пешеходов три автомобиля. Их владельцев мы и просим отозваться", - заметили в пресс-службе балаковской полиции. Предположительно, водители Volkswagen Tiguan, белой "Нивы" и Toyota Avensis могли видеть убийцу, когда он перебегал по "зебре". Сообщить важную информацию можно также по телефонам: 02, 112, 8-927-229-53-30 или 8-999-753-55-40, пишет СарБК.
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