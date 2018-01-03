Полицейские в Жигулевске задержали девушку, подозреваемую в хранении марихуаны

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Во время патрулирования улиц города сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии около одного из домов по улице Фурманова обратили внимание на женщину, которая, увидев патрульный автомобиль, заметно занервничала и резко сменила направление движения. Полицейские приняли решение задержать гражданку и доставить ее в ОМВД России по г. Жигулевску для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли из кармана куртки, надетой на женщине, газетный сверток с веществом, предположительно, растительного происхождения. Согласно заключению экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятым является марихуана общей массой 12,56 грамма, что относится к значительному размеру.По сведениям сотрудников полиции, подозреваемой является 23-летняя местная жительница, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи, сообщает облМВД.В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.