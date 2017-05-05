Полицейские помогли жителю Самарской области вернуть украденные награды

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В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области пришло письмо от жителя села Подбельск Похвистневского района Самарской области. В своем письме он выражает благодарность участковым уполномоченным полиции МО МВД России «Похвистневский» капитану полиции Сергею Гончаренко и майору полиции Алексею Купреянову.«В канун Нового года из моего дома было совершено хищение денежных средств и жизненно важного для меня имущества, в том числе – бесценных наград отца. Среди них – два ордена «Отечественной войны», медали «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За доблестный труд», - сообщает автор.67-летний пенсионер обратился за помощью к участковым уполномоченным полиции, закрепленным за административным участком сельского поселения Подбельск Сергею Гончаренко и Алексею Купреянову. Полицейские выяснили, что награды принадлежали его тестю, и мужчина бережно хранил их в память о родственнике.Полицейские установили местонахождения злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Подозреваемый, местный житель 1988 года рождения, злоупотребляющий спиртными напитками и ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, свою вину признал. В ходе опроса молодой человек пояснил, что денежные средства потратил на спиртное, а награды спрятал в надворных постройках родительского дома, расположенного на улице Молодежной села Подбельск. Было возбуждено уголовное дело о краже.«Сотрудники полиции профессионально, в течение одного часа, раскрыли преступление и вернули мне награды. Я и моя семья считаем, участковые уполномоченные полиции заслуживают благодарности за добросовестную службу. В общении со мной и другими моими знакомыми сотрудники полиции обращаются обходительно и крайне понимающе. Спасибо!», - пишет в своем обращении житель Подбельска.