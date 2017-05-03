Полицейские Тольятти нашли автомобиль, похищенный в августе

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В августе прошлого года в дежурную часть отдела полиции №22 УМВД России по г.Тольятти поступило заявление от 30-летнего местного жителя о том, что с парковочной автостоянки, расположенной около дома на улице Тополиной, похищен принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-2114».Стражи правопорядка установили, что хозяин транспортного средства поставил автомашину на стоянку около дома, а утром не обнаружил её. По факту кражи возбудили уголовного дело.В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления полицейскими был задержан безработный 33-летний местный житель, который ранее был судим за аналогичное преступление.Злоумышленник, используя спецсредства, проник в автомобиль и в дальнейшем похитил его с целью разобрать на запчасти и продать. Транспортное средство было обнаружено сотрудниками уголовного розыска в Ставропольском районе и возвращено законному владельцу, сообщает облМВД.