Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сбербанк сообщает о результатах первого в Поволжье дня приобретения облигаций дебютного выпуска ОФЗ для населения
Сбербанк сообщает о результатах первого в Поволжье дня приобретения облигаций дебютного выпуска ОФЗ для населения
Бывшие супруги в Отрадном не смогли мирно поделить совместно нажитое имущество
Бывшие супруги в Отрадном не смогли мирно поделить совместно нажитое имущество
В Чапаевске в лесу нашли 1610 грамм тротила
В Чапаевске в лесу нашли 1610 грамм тротила
На
На "вторые майские" самарцев ждут дожди и похолодание
Инженеры самарского политеха восстанавливают уникальные архитектурные сооружения
Инженеры самарского политеха восстанавливают уникальные архитектурные сооружения
Команда БК «Самара» — бронзовый призер Единой молодежной лиги ВТБ
Команда БК «Самара» — бронзовый призер Единой молодежной лиги ВТБ
Контрафактные спортивные товары в одном из ТЦ Самары выявили таможенники
Контрафактные спортивные товары в одном из ТЦ Самары выявили таможенники
«Всероссийский день посадки леса» тольяттинцы отметили высадкой деревьев вместе с губернатором и депутатами
«Всероссийский день посадки леса» тольяттинцы отметили высадкой деревьев вместе с губернатором и депутатами
сегодня  Среда, 3 мая, 11:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/05:
USD 56.95
-0.03
EUR 62.15
0.11
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Полицейские Тольятти нашли автомобиль, похищенный в августе

3 мая 2017 09:28
112
Полицейские Тольятти нашли автомобиль, похищенный в августе
Хозяин поставил машину на стоянку около дома, а утром не обнаружил её.

В августе прошлого года в дежурную часть отдела полиции №22 УМВД России по г.Тольятти поступило заявление от 30-летнего местного жителя о том, что с парковочной автостоянки, расположенной около дома на улице Тополиной, похищен принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-2114».

Стражи правопорядка установили, что хозяин транспортного средства поставил автомашину на стоянку около дома, а утром не обнаружил её. По факту кражи возбудили уголовного дело.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления полицейскими был задержан безработный 33-летний местный житель, который ранее был судим за аналогичное преступление.
Злоумышленник, используя спецсредства, проник в автомобиль и в дальнейшем похитил его с целью разобрать на запчасти и продать. Транспортное средство было обнаружено сотрудниками уголовного розыска в Ставропольском районе и возвращено законному владельцу, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
3 мая 2017  11:02
Бывшие супруги в Отрадном не смогли мирно поделить совместно нажитое имущество
Бывшие супруги в Отрадном не смогли мирно поделить совместно нажитое имущество
Разрешать конфликт предстояло судебным приставам. Закон
29
2 мая 2017  21:50
В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении.
Житель Клявлинского района оштрафован за оскорбление сотрудника «Самараэнерго»
 В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении.  Закон
688
2 мая 2017  21:41
Население не проинформировано о том, куда можно сдать отработанные лампы.
В девяти селах Большечерниговского района нет пунктов бесплатного приема ртутьсодержащих ламп от населения
Население не проинформировано о том, куда можно сдать отработанные лампы.  Закон
163
2 мая 2017  21:10
Из корыстной заинтересованности он не выплатилболее 6 миллионов рублей.
В Самаре гендиректор ООО «1245 УНР» пойдет под суд за невыплату зарплаты работникам предприятия
Из корыстной заинтересованности он не выплатилболее 6 миллионов рублей.  Закон
274
2 мая 2017  09:43
На проспекте Металлургов в Самаре подростку продали алкоголь
На проспекте Металлургов в Самаре подростку продали алкоголь
В отношении продавщицы возбуждено уголовное дело. Закон
235
1 мая 2017  22:42
В настоящее время по статье «Использование заведомо подложного документа» в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело.
В Самаре житель соседней республики предъявил сотрудникам ДПС поддельное водительское удостоверение
В настоящее время по статье «Использование заведомо подложного документа» в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело.   Закон
278
1 мая 2017  11:24
В одном из тольяттинских баров незаконно торговали алкоголем
В одном из тольяттинских баров незаконно торговали алкоголем
Нарушителю грозит штраф до 10 тысяч рублей. Закон
232
Весь список
Происшествия
3 мая 2017  09:20
В Самаре на ул. Шлюзовой горели вещи в квартире
В Самаре на ул. Шлюзовой горели вещи в квартире
Устанавливают причину пожара. Происшествия
95
2 мая 2017  22:32
Бутылки пытался перебросить мужчина, ранее отбывавший наказание в этом учреждении.
В ИК-10 сотрудниками перехвачен переброс шести литров спиртного
Бутылки пытался перебросить мужчина, ранее отбывавший наказание в этом учреждении.  Происшествия
222
2 мая 2017  22:04
Женщина госпитализирована в токсикологическое отделение. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии.
Под Тольятти бабушка с внуком отравились угарным газом на даче, 5-летний ребенок не выжил
Женщина госпитализирована в токсикологическое отделение. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии.  Происшествия
223
Весь список
Криминал
3 мая 2017  10:55
В Чапаевске в лесу нашли 1610 грамм тротила
В Чапаевске в лесу нашли 1610 грамм тротила
Он хранился в 6 самодельных цилиндрических отрезках пластиковой трубы. Криминал
37
3 мая 2017  09:28
Полицейские Тольятти нашли автомобиль, похищенный в августе
Полицейские Тольятти нашли автомобиль, похищенный в августе
Хозяин поставил машину на стоянку около дома, а утром не обнаружил её. Криминал
112
2 мая 2017  16:14
Злоумышленник задержан, полицейские продолжают выяснять все подробности произошедшего.
В Октябрьске хозяин частного дома зарезал надоедливого гостя
Злоумышленник задержан, полицейские продолжают выяснять все подробности произошедшего.  Криминал
207
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
335
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
857
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1048
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1268
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2586
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1523
Весь список

Фоторепортажи
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
922
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
442
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
877
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2117
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3141
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3226
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится турнир «Футбол запасной столицы»
Журналист Евгений Золотухин в "СДМ" проведет мастер-класс «Как написать хороший текст»
В самарском парке Гагарина прошел городской конкурс «Безопасное колесо-2017»
Весь список
Популярное
за сегодня

Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары

714

Житель Клявлинского района оштрафован за оскорбление сотрудника «Самараэнерго»

354

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары

282
за неделю

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары

2831

В ответ на шутку в эфире "Вечернего Урганта", власти Самары пригласили ведущего помочь в восстановлении деревянных домов

2806

1 мая. Самара. «Да здравствует человек труда!»…«Меркушкина в отставку!»

2179
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда